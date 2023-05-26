МИД Ирака сообщил о нападении неизвестных на посольство республики в Берне

По данным иракского внешнеполитического ведомства, злоумышленникам "удалось агрессивным образом вторгнуться в здание" дипмиссии

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирака сообщило о нападении, совершенном на здание диппредставительства республики в Берне. Соответствующее заявление размещено в пятницу на сайте иракского внешнеполитического ведомства.

Согласно заявлению, "неизвестным лицам удалось агрессивным образом вторгнуться в здание" дипмиссии, что напугало сотрудников посольства и находившихся в здании граждан. Иные подробности происшествия не приводятся.

Иракский МИД осудил инцидент и призвал "дружественную швейцарскую сторону принять необходимые следственные меры, установить личности виновных и выяснить обстоятельства" произошедшего. В ведомстве также поблагодарили власти Швейцарии за "незамедлительное вмешательство" в ситуацию, способствовавшее "восстановлению безопасности" в районе диппредставительства.