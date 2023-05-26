Сийярто заявил о нападках на Венгрию и Сербию из-за поддержки мира на Украине

По словам главы венгерского МИД, Будапешт и Белград способы отстоять национальные интересы благодаря своим "сильным лидерам"

БЕЛГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Белград и Будапешт подвергаются нападкам на международной арене из-за своей поддержки мира на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории данной страны. Об этом в пятницу заявил в Белграде министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая перед началом общенационального митинга в поддержку правительства Сербии.

"Друзья, у нас с вами схожие проблемы. И вы, и мы подвергаемся беспощадным атакам международного либерального мейнстрима. Но почему они нападают на нас? За то, что венгры и сербы отстаивают себя и свои национальные интересы. И мы на это способны, потому что у нас сильные лидеры. Они нападают на нас, потому что мы хотим мира на Украине и не способствуем увеличению риска эскалации войны. Они нападают на нас, потому что нам близки семейные ценности, и они нападают на нас, потому что мы отказываемся отдавать им свои собственные", - заявил глава МИД Венгрии, трансляцию выступления которого вело сербское агентство Tanjug. Сийярто зачитал свою речь на сербском языке.

Сербия не стала присоединяться к санкциям ЕС против России. Будапешт не разрешает транзит оружия для Киева через свою территорию и не ведет подобные поставки самостоятельно. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о своем несогласии с линией ЕС относительно украинского конфликта и неоднократно призывал к мирным переговорам между Москвой и Киевом, а также представителями РФ и США.