Вучич дал старт национальному митингу в поддержку правительства в Белграде

Президент Сербии вышел на сцену у здания парламента перед многотысячной толпой и приветствовал граждан

БЕЛГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич объявил в пятницу вечером о начале общенационального митинга в поддержку правительства республики перед зданием Народной скупщины (парламента) страны.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, Вучич вышел на сцену у здания парламента перед многотысячной толпой, приветствовал граждан и дал старт митингу. Движение в центральной части Белграда полностью перекрыто. Несмотря на сильную грозу и дождь в Белграде, тысячи людей продолжают прибывать к зданию парламента и занимать прилегающие к зданию улицы.

8, 12 и 19 мая в Белграде прошли массовые протесты под лозунгом "Сербия против насилия". Люди вышли на улицу после трагических событий 3 и 4 мая, когда во время стрельбы в школе в Белграде погибли 10 человек и были ранены семеро, а в муниципалитете Младеновац стрелок из автомата убил восемь и ранил 14 человек. Протестующие требовали отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации Александара Вулина. Кроме того, люди настаивали на закрытии некоторых СМИ, в основном проправительственных, которые, по их мнению, пропагандируют ненависть и насилие, и на смене руководства всех крупных каналов, включая радио-телевидения Сербии (РТС).

Первый митинг носил более мирный и спокойный характер, на нем практически отсутствовали антиправительственные лозунги, люди стояли в полной тишине напротив здания Народной скупщины. Во второй раз колонна протестующих перекрыла мост Газела и на другой стороне реки Сава митингующие остановились и выкрикивали требования об отставке правительства и президента. Третья акция протеста носила яркий антиправительственный характер. По данным МВД, в акциях приняло участие свыше 11 тыс. человек.

В ответ президент Сербии Александар Вучич призвал население принять участие в митинге "Сербия надежды" 26 мая перед зданием парламента в поддержку правительства, на котором он предложит "новые решения и пригласит к диалогу тех, кто думает иначе".