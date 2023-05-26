Вучич анонсировал экстренное заседание Совбеза Сербии в связи с обострением в Косове

Сербский президент считает, что в Приштине "сознательно ждали того дня, когда значительное количество мужчин с севера Косова и Метохии прибудет в Белград, чтобы атаковать муниципальные здания"

БЕЛГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Белград созовет экстренное заседание Совета безопасности страны в связи с обострением ситуации на севере Косова, спровоцированным попыткой самопровозглашенных косовских властей взять под контроль здания местных муниципалитетов.

Об этом в пятницу заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны.

"Они сознательно ждали того дня, когда значительное количество мужчин с севера Косова и Метохии прибудет в Белград, чтобы атаковать муниципальные здания в Зубин-Потоке, Звечане и Лепосавиче. Представители "квинты" (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция - прим. ТАСС) теперь все это осуждают, но албанцам дали доделать дело. Мы также проведем заседание Совета национальной безопасности и поговорим о том, что будет происходить в Косове и Метохии", - сказал Вучич.