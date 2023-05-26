26 мая, 18:31,
обновлено 26 мая, 18:45
Эскалация в Косове

Вучич анонсировал экстренное заседание Совбеза Сербии в связи с обострением в Косове

Михаил Метцель/ ТАСС
Президент Сербии Александар Вучич
© Михаил Метцель/ ТАСС

Сербский президент считает, что в Приштине "сознательно ждали того дня, когда значительное количество мужчин с севера Косова и Метохии прибудет в Белград, чтобы атаковать муниципальные здания"

БЕЛГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Белград созовет экстренное заседание Совета безопасности страны в связи с обострением ситуации на севере Косова, спровоцированным попыткой самопровозглашенных косовских властей взять под контроль здания местных муниципалитетов.

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Об этом в пятницу заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны.

"Они сознательно ждали того дня, когда значительное количество мужчин с севера Косова и Метохии прибудет в Белград, чтобы атаковать муниципальные здания в Зубин-Потоке, Звечане и Лепосавиче. Представители "квинты" (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция - прим. ТАСС) теперь все это осуждают, но албанцам дали доделать дело. Мы также проведем заседание Совета национальной безопасности и поговорим о том, что будет происходить в Косове и Метохии", - сказал Вучич. 

Теги:
СербияВучич, АлександарЭскалация в Косове
© Информационное агентство ТАСС
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