СМИ: в Словакии снизилась поддержка участия страны в НАТО и ЕС

По данным опроса GLOBSEC, они составили 58% и 64% соответственно

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Поддержка словаков участия их республики в НАТО и Евросоюзе понизилась за год с 72% до 58% и с 77% до 64% соответственно. Это следует из результатов опроса населения Словакии, который в марте среди 8 тыс. респондентов провела организация GLOBSEC, сообщило в пятницу информационное агентство TASR.

Участникам опроса был также задан вопрос, кто несет ответственность за конфликт на Украине. На РФ ее возложили 40% респондентов, что, как отметило агентство, стало наиболее низким показателем среди ответивших на данный вопрос в других странах Центральной и Восточной Европы. Источником возникшей ситуации на Украине, согласно мнению 34% словаков, является Запад. Украину рассматривают в качестве виновного в ней 17% респондентов.

Кроме Словакии, организация GLOBSEC провела аналогичный опрос в Болгарии, Чехии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Румынии.