Вучич заявил о своем уходе с поста главы Сербской прогрессивной партии

По словам президента страны, он станет "лидером всех граждан Сербии, а не председателем политической партии"

БЕЛГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич анонсировал в пятницу свой предстоящий уход с поста председателя правящей Сербской прогрессивной партии.

"Сегодня последний вечер, когда я обращаюсь к вам как председатель Сербской прогрессивной партии. Уже завтра я буду лидером всех граждан Сербии, а не председателем политической партии. Отличные люди встанут за управление нашей партией", - заявил Вучич, выступая перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны.