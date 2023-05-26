26 мая, 18:47

Вучич заявил о своем уходе с поста главы Сербской прогрессивной партии

По словам президента страны, он станет "лидером всех граждан Сербии, а не председателем политической партии"

БЕЛГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич анонсировал в пятницу свой предстоящий уход с поста председателя правящей Сербской прогрессивной партии.

"Сегодня последний вечер, когда я обращаюсь к вам как председатель Сербской прогрессивной партии. Уже завтра я буду лидером всех граждан Сербии, а не председателем политической партии. Отличные люди встанут за управление нашей партией", - заявил Вучич, выступая перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны. 

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СербияВучич, Александар
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