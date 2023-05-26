26 мая, 18:58

Вучич заявил, что Сербия будет сама решать, когда ей стоит вводить какие-либо санкции

Как отметил сербский лидер, он горд за то, что республикой не управляют послы и правительства других стран

БЕЛГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Сербия сама будет принимать решения о том, когда ей стоит вводить санкции против каких-либо стран. Об этом в пятницу заявил президент республики Александар Вучич, выступая перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны.

"Горд за то, что нами не управляют послы и правительства других стран. Мы сами проводим свою самостоятельную политику", - заявил Вучич. По его словам, власти Сербии сами будут решать, "когда вводить или не вводить какие-либо санкции". 

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СербияВучич, Александар
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