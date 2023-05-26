СМИ: командующий армией Судана попросил генсека ООН заменить своего представителя в стране

Как сообщил телеканал Al Jazeera, Абдель Фаттах аль-Бурхан считает, что спецпредставитель Антониу Гутерриша "дезинформировал ООН, утверждая, что существует консенсус между суданскими сторонами по рамочному соглашению об урегулировании в стране"

КАИР, 26 мая. /ТАСС/. Командующий армией Судана и глава Суверенного совета (руководящего органа) страны Абдель Фаттах аль-Бурхан попросил генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша заменить своего представителя в стране. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, аль-Бурхан в письме Гутерришу "призвал заменить своего спецпредставителя в стране, главу Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNTAMIS) Фолькера Пертеса". По убеждению главы суданских вооруженных сил, "присутствие Пертеса во главе миссии ООН в Судане не способствует выполнению ее задач и стало источником негативных последствий для ООН". Аль-Бурхан считает, что спецпредставитель Гутерриша "дезинформировал ООН, утверждая, что существует консенсус между суданскими сторонами по рамочному соглашению об урегулировании в стране".

Как полагает аль-Бурхан, глава сил быстрого реагирования (спецназа) Мухаммед Хамдан Дагало "не поднял бы мятеж, если бы не видел признаков поддержки от определенных сторон, в том числе от Пертеса". Аль-Бурхан рекомендовал Гутерришу "подобрать альтернативу Пертесу, чтобы сохранить нынешние отношения между Суданом и ООН".

Окончательное подписание рамочного соглашения по урегулированию в Судане с участием гражданских политических партий и блоков должно было состояться в начале апреля, однако было дважды отложено. Спустя несколько дней напряженность в стране переросла в открытое противостояние между армией и спецназом.