26 мая, 19:09
Военная операция на Украине

Подоляк раскритиковал планы международных посредников по урегулированию конфликта

Советник главы офиса украинского президента заявил, что те, кто выступает за компромисс, якобы являются "лоббистами России"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подверг критике как "компромиссные" и якобы выгодные России предложения по урегулированию конфликта на Украине, с которыми выступают Бразилия, Ватикан, Китай и страны Африки. Неприятие Подоляка вызвало предложение немедленно прекратить военные действия и приступить к мирным переговорам.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"[Президент РФ Владимир] Путин проводит встречу с бизнес-элитой и говорит, что будет разговаривать с президентом Бразилии [Луисом Инасиу Лулой да Силвой] и они будут обсуждать мирный план Бразилии по урегулированию ситуации на Украине. Появляется интервью Папы Римского Франциска [телеканалу] Telemundo про то, что войну надо немедленно заканчивать и для этого надо начать переговоры", - заявил Подоляк в пятницу в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам. "Это масштабная перезагрузка информационного пространства, за которой стоит Россия", - утверждает советник офиса украинского президента Владимира Зеленского. "Все говорят про мир, надо идти к этому миру и идти на какие-то компромиссы", - пояснил свое видение ситуации Подоляк. Он заявил, что те, кто выступает за компромисс, якобы являются "лоббистами России".

Советник офиса Зеленского назвал "абсурдным" предложения КНР о прекращении огня на Украине, которое он расценил как "капитуляцию" Украины. "Это не план мира, это план капитуляции", - заявил Подоляк. Он также призвал "не преувеличивать субъектность" мирной инициативы стран Африки.

На вопрос, устроят ли Украину западные гарантии безопасности, которыми сейчас пользуется Израиль, Подоляк заявил: "Две вещи - быстрые поставки оружия, потому что мы сейчас не являемся членами военного альянса, а после войны нас устраивает базовое членство в НАТО. Все остальное - это разговоры про абстракции".

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами, сообщила пресс-служба Кремля.

Инициативы посредников

Газета The Wall Street Journal информировала в пятницу со ссылкой на источники, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к немедленному прекращению огня на Украине. Папа Римский Франциск в интервью телеканалу Telemundo в пятницу назвал конфликт между РФ и Украиной "политической проблемой", а мир - возможным только при их контакте. Газета Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников написала на прошлой неделе, что представители администрации США обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности в долгосрочной перспективе, в том числе заключение сделок по поставкам оружия, как в рамках сотрудничества США и Израиля. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация