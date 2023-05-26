Эрдоган призвал всех избирателей принять участие во втором туре президентских выборов

Турецкий лидер подчеркнул важность каждого голоса

СТАМБУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции и кандидат на новый президентский срок Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех жителей страны, имеющих право голоса, принять участие в голосовании во втором туре выборов главы республики, который состоится 28 мая.

"Призываю всех наших граждан принять участие в голосовании. Важен каждый ваш голос. Ваши голоса важны для будущего Турции", - сказал турецкий лидер в последнем предвыборном выступлении в эфире телеканалов A Haber и ATV в пятницу.

Ранее в тот же день Эрдоган провел два предвыборных митинга и выступил на встрече с представителями женских организаций Стамбула. По его словам, в случае победы на выборах он намерен принять участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в июне Кишиневе, а также совершить хадж. "Для начала пусть решится вопрос [президентства] в воскресенье", - отметил он.

ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Выбывший из гонки с 5,17% Синан Оган призвал свой электорат голосовать за действующего президента.

Во втором туре, который состоится 28 мая, победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.

Многие социологи прочат победу во втором туре выборов Эрдогану, полагая, что он может получить 52-55% голосов избирателей.