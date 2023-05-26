Кылычдароглу обвинил руководство Турции в блокировании ему доступа к рассылке СМС

Он предположил, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган добивается того, чтобы единый кандидат в президенты от оппозиции не участвовал во втором туре выборов

СТАМБУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил в пятницу власти страны в блокировании ему доступа к рассылке СМС-сообщений для СМИ в преддверии второго тура выборов главы республики, который состоится 28 мая.

"Телекоммуникационные компании препятствуют мне в рассылке СМС-сообщений журналистам. Я полностью оказался блокирован. [Реджеп Тайип] Эрдоган, ты добиваешься того, чтобы я не участвовал во втором туре выборов?" - написал Кылычдароглу в своем аккаунте в соцсетях.

Власти Турции и телекоммуникационные компании пока не прокомментировали заявление лидера оппозиции.

ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Выбывший из гонки с 5,17% Синан Оган ранее призвал свой электорат голосовать за действующего президента.

Во втором туре победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.

Многие социологи прочат победу во втором туре выборов Эрдогану, полагая, что он может набрать 52-55% голосов избирателей.