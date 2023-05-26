Италия заявила, что поддерживает любые предложения по урегулированию на Украине

По мнению главы итальянского МИД Антонио Таяни, начать диалог можно с "усиления зерновой сделки" и установления демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Италия поддерживает любые усилия по урегулированию украинского конфликта, считает необходимым перейти к диалогу. Об этом в пятницу в эфире телеканала LСI заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества республики Антонио Таяни.

"Я думаю, что нужно работать над достижением мира в соответствии с международным правом, речь идет не о поражении Украины. Мы поддерживаем все усилия: Ватикана, Южно-Африканской Республики, Турции. Мы говорили об этом с Китаем, указав им на то, что необходимо попытаться убедить Россию вести диалог. Но нужно, чтобы Россия ушла с захваченной с начала конфликта территории Украины", - сказал он.

Таяни полагает, что начать диалог можно с "усиления зерновой сделки" и установления демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. "Мы убеждены, что [сторонам] необходимо сесть за стол переговоров. <...> Следует двигаться вперед в том, что касается договора, позволяющего поставлять зерно в Африку, потому что если у Африки его не будет, то настанет миграционный кризис. Другой аспект: Италия предложила установить зону, свободную от оружия вокруг ЗАЭС, чтобы не допустить ядерной катастрофы. Вот два конкретных пункта, с которых можно начать диалог между Россией и Украиной", - отметил министр.

Говоря о присоединении Украины к ЕС, глава МИД утвердительно ответил на вопрос, нужно ли ускорять этот процесс. "Да, конечно. Мы выступаем за присоединение Украины к Европейскому союзу. Естественно, при соблюдении европейских правил", - отметил он.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. В МИД РФ ранее заявляли, что российская часть соглашения не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что российские условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.

Турция совместно с ООН выступила посредником при подписании зерновой сделки между РФ и Украиной. Ватикан ранее неоднократно заявлял о готовности стать посредником для урегулирования ситуации вокруг Украины. Что касается ЮАР, то 16 мая ее президент Сирил Рамапоса объявил, что власти РФ и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного решения конфликта. Рамапоса выступал от имени группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. График этих поездок пока не согласован.