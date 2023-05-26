В Любляне приняли конвенцию по сотрудничеству при расследовании геноцида

Словенское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что это "первый крупный международный договор в области международного уголовного права после заключения Римского статута"

ЛЮБЛЯНА, 26 мая. /ТАСС/. Люблянско-Гаагская конвенция о международном сотрудничестве при расследовании и судебном преследовании геноцида, преступлений против человечности, военных и других международных преступлений была принята по итогам двухнедельной дипломатической конференции, проходившей в словенской столице. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу словенским внешнеполитическим ведомством со ссылкой на министра иностранных и европейских дел Словении Таню Файон.

Отмечается, что после двухнедельных обсуждений, в которых участвовали почти 300 экспертов в области публичного и международного уголовного права, в пятницу была принята Люблянско-Гаагская конвенция, которая позволит странам сотрудничать на международном уровне при расследовании и судебном преследовании наиболее тяжких преступлений. Как указывается в сообщении, это "первый крупный международный договор в области международного уголовного права после заключения Римского статута".

"Принятие Люблянско-Гаагской конвенции является историческим достижением, которое представляет собой важный шаг в нашей общей борьбе с безнаказанностью и стремлении к правосудию в случае наиболее тяжких преступлений. Конвенция значительно укрепит сотрудничество между странами в расследовании и судебном преследовании тяжких международных преступлений и будет способствовать укреплению верховенства закона и борьбы с безнаказанностью на глобальном уровне", - передает пресс-служба слова Файон.

"Принятая конвенция устраняет правовые пробелы в области международной правовой помощи и экстрадиции, с которыми мы сталкивались в прошлом, и представляет собой общие глобальные рамки сотрудничества", - приводятся в сообщении слова министра юстиции республики Доминики Шварц.

Документ, принятие которого поддерживают 80 стран, содержит 87 статей, вступительную часть и заключительные положения. Конвенция определяет органы сотрудничества, статус потерпевших, свидетелей, экспертов и других лиц, регулирует процедуры международной правовой помощи и экстрадиции, а также передачу осужденных лиц.