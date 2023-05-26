26 мая, 19:38
Кризис в Сирии

Чавушоглу: представители "сирийского квартета" в ближайшие дни обсудят дорожную карту

По словам главы турецкого МИД, этот вопрос обсуждался в последнем телефонном разговоре с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым

СТАМБУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Представители Турции, Сирии, России и Ирана на уровне заместителей министров иностранных дел в ближайшие дни проведут встречу для обсуждения вопросов по подготовке дорожной карты нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Об этом сообщил в пятницу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

"Представители четырех стран на уровне заместителей министров иностранных дел в ближайшие дни встретятся и проведут работу по подготовке дорожной карты для процесса нормализации. Этот вопрос обсуждался в последнем телефонном разговоре с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым", - сказал Чавушоглу.

Как сообщал МИД Турции, министры обсуждали сирийское урегулирование в телефонном разговоре 24 мая. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
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