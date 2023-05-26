Британия, Германия, США и Франция призвали руководство Косова к немедленной деэскалации

Страны в совместном заявление подчеркнули, что обеспокоены решением Сербии повысить уровень готовности ее вооруженных сил

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Великобритания, Германия, США и Франция осудили попытки самопровозглашенных властей Косова взять под контроль здания муниципалитетов на севере непризнанной республики и призвали их немедленно принять меры по деэскалации ситуации. Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства.

"Мы осуждаем решение Косова применить силу для получения доступа в здания муниципалитетов на севере Косова, несмотря на наши призывы к сдержанности. Мы призываем власти Косова немедленно отойти назад и предпринять шаги для деэскалации ситуации в тесной координации с EULEX (Миссия Евросоюза в Косове - прим. ТАСС) и KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии - прим. ТАСС). Мы осуждаем нападения на EULEX в Звечане, - говорится в документе. - Мы обеспокоены решением Сербии повысить уровень готовности ее вооруженных сил на границе с Косовом и призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, избегая провокационной риторики".

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.