Чавушоглу: около миллиона туристов из РФ не прилетели в Турцию после заявлений оппозиции

По словам главы МИД Турции, высказывания со стороны оппозиции о необходимости введения санкций в отношении России не принесли никакой пользы

СТАМБУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Турция в мае не досчиталась почти миллиона туристов из России после заявлений лидера оппозиции и кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу о необходимости присоединения к санкциям в отношении Москвы. Об этом сообщил в пятницу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

"Согласно данным Минтуризма, в мае в Турцию не прибыли порядка миллиона русских туристов. В итоге мы потеряли два месяца при том, что первые три месяца этого года были хорошими. Не было никакой пользы от этих безответственных заявлений", - сказал турецкий министр.

Согласно данным Минтуризма Турции, оглашенным в пятницу, с января по апрель эту страну посетили более 11 млн туристов. На первом месте по посещению Турции были граждане России - 1,153 млн человек.