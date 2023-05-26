Чавушоглу заявил, что сирийские беженцы будут возвращаться на родину по плану Турции

Глава турецкого МИД уточнил, что часть переселенцев направят в освобожденные от террористов районы, для возвращения других готовится инфраструктура

СТАМБУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Турция будет возвращать на родину беженцев из Сирии согласно своему плану. Об этом сообщил в пятницу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

"Мы будем направлять беженцев в Сирию в рамках плана. Этот вопрос был в нашей повестке до выборов, находится в ней и сейчас. Часть переселенцев направлена в районы, освобожденные от террористов, для возвращения на родину других готовится инфраструктура. По завершении строительства 240 тыс. домов [на севере Сирии] туда смогут вернуться порядка 1 млн сирийских беженцев. Этому процессу оказывают поддержку страны Персидского залива", - сказал Чавушоглу.

Он уточнил, что было бы неверно говорить о возвращении на родину всех 3,7 млн сирийских беженцев, которые находятся в Турции.

Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу ранее заявлял, что в случае победы на выборах вышлет на родину всех сирийских беженцев. Он называл число 10 млн человек, однако турецкие власти заявляли, что данные Кылычдароглу не соответствуют действительности.