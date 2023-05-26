26 мая, 20:53
Столкновения в Судане

ООН: Гутерриш "шокирован" призывом командующего армией Судана заменить главу миссии

По словам официального представителя Антониу Гутерриша, генеральный секретарь гордится работой Фолькера Пертеса и подтверждает полное доверие своему спецпредставителю

ООН, 26 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полностью доверяет своему спецпредставителю по Судану, главе Миссии ООН по поддержке переходного периода в стране Фолькеру Пертесу. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

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"Генеральный секретарь шокирован письмом, которое получил этим утром от генерала [Абдель Фаттах] аль-Бурхана. Генеральный секретарь гордится работой Фолькера Пертеса и подтверждает полное доверие своему спецпредставителю", - отметил представитель Гутерриша.

Ранее командующий армией Судана и глава Суверенного совета (руководящего органа) страны аль-Бурхан направил письмо Гутерришу, в котором попросил его заменить Пертеса. Аль-Бурхан, как передает телеканал Al Jazeera, считает, что спецпредставитель "дезинформировал ООН, утверждая, что существует консенсус между суданскими сторонами по рамочному соглашению об урегулировании в стране".

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове, а также в Хартуме.

 

  

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СуданГутерриш, АнтониуСтолкновения в Судане
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