Эрдоган и Кылычдароглу готовятся к последнему бою за президентский пост

Выборы главы государства пройдут в Турции 28 мая

АНКАРА, 27 мая. /ТАСС/. Затянувшийся процесс выборов президента завершается в Турции, для агитации у кандидатов остается время до 18:00 (совпадает с мск) субботы. После этого времени и до снятия запрета вечером в воскресенье на улицах и в СМИ больше не будет речей претендентов на высший пост, раздачи листовок, призывов голосовать, которые слышатся из громкоговорителей агитмашин на улицах турецких городов.

В субботу за 20 минут до окончания периода агитации оба кандидата получат последний эфир на телевидении для обращения к электорату. У них будет по 10 минут, как того требует закон о выборах, чтобы произнести сугубо агитационную речь. Очередность определяется по жребию, и в этот раз начнет кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который будет выступать с 17:39 до 17:49, а действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган закроет последний предвыборный день с 17:50 до 18:00. В кадре разрешено быть только самому спикеру, он обязательно должен быть в костюме и галстуке и демонстрировать флаг Турции.

Предвыборная Турция

После активной агитации перед голосованием 14 мая кампании кандидатов в преддверии второго тура, который состоится в воскресенье, проходили достаточно спокойно. Крупных миллионных митингов не было. Эрдоган решил в основном сосредоточиться на общении с населением через экраны телевизоров. Он дал несколько полутора-двухчасовых интервью основным телеканалам. В этот раз он почти не касался международной политики и говорил о внутренних делах страны.

Кылычдароглу провел несколько митингов и тоже дал интервью нескольким СМИ. Он на протяжении четырех часов общался с молодежью и студентами на YouTube-канале BaBaLa TV. Это одна из ярких дискуссионных площадок в Турции, участие в мероприятиях которой может быть достаточно рискованным для политика ввиду вероятности провокационных вопросов, на которые публика ожидает четких ответов.

Кылычдароглу даже призвал Эрдогана сразиться в теледебатах, но это предложение не было принято. Действующий лидер заявил, что ему нечего обсуждать с конкурентом.

В целом крупные города страны жили эти две недели в ожидании второго тура довольно размеренной жизнью. Предвыборный темп замедлился, агитация стала спокойнее. На улицах все еще висят плакаты с кандидатами и растяжки с их лозунгами. После 14 мая на месте партийных плакатов вывесили портреты Эрдогана и Кылычдароглу. Основной темой действующего президента стала фраза "Правильный человек в правильное время". У Кылычдароглу в центре кампании слово "закончится" или "прекратится", написанное с дефисами между слогов - bi-te-cek. К нему прибавляется явление, которое политик обещает изжить в случае прихода к власти: бедность, терроризм и т. д.

Выборы между двух важных дат

Решающее голосование о будущем Турции на ближайшие годы окружено символизмом двух важных для турецкой истории дат. 27 мая 1960 года в стране произошел первый после провозглашения в 1923 году Турецкой Республики госпереворот. Его осуществила группа офицеров, не подчинившихся приказу командования и добившихся смещения правительства Аднана Мендереса. Власти в тот период пытались исправить ухудшающееся экономическое положение страны и решить социальные и политические проблемы. В числе претензий к Мендересу было его стремление сблизиться с СССР. Эрдоган в течение нынешней предвыборной кампании многократно упоминал тот период в истории страны, отмечая антидемократический характер произошедшего, в результате чего Мендерес по решению суда был приговорен к смертной казни и повешен.

29 мая 1453 года пал Константинополь. Почти два месяца османская армия осаждала столицу Византии и в итоге кардинально изменила политический и культурный ландшафт на этой части континента. Считается, что взятие Константинополя ознаменовало и наступление эпохи Ренессанса в Европе.

Эрдоган прямо призывает население увидеть в президентской гонке исторический символизм. Более того, в этом году республике исполняется 100 лет. С кем во главе Турция отметит осенью этот день, исключительно важно и символично для действующего руководства и его противников.

Итоги 14 мая

Первый тур президентских выборов 14 мая не выявил победителя, но прошедшее в тот же день голосование по новому составу парламента на шаг приблизило Эрдогана и его партийный альянс к "взятию Константинополя". Правящая Партия справедливости и развития и три ее соратницы получили большинство в парламенте. Оппозиция же, несмотря на хороший результат, потеряла много позиций. Из основных противников партии власти только Хорошая партия (IYI Parti) оказалась в выигрыше. Она шла на выборы только по своим партийным спискам и взяла 43 места. В то же время главная оппозиционная Народно-республиканская партия Кемаля Кылычдароглу понесла серьезные потери. Она получила 169 мест в меджлисе, но в ее списках на выборы шли кандидаты еще от нескольких партий, что в итоге снизит численность ее собственной фракции до примерно 120 мандатов.

С такой парламентской арифметикой даже при победе Кылычдароглу во втором туре управление страной потенциально превратится в хаос. Как считают местные аналитики, альянс Эрдогана, скорее всего, будет стараться максимально блокировать работу оппозиционного президента. Главная ирония будет в том, что в такой ситуации в случае победы у Кылычдароглу не останется иного способа решать многие государственные дела, кроме подписания президентских указов в обход парламента. А именно против этих широких полномочий главы государства принципиально и выступает оппозиция.

Что говорят опросы?

Сейчас большая часть проведенных 20-25 мая опросов общественного мнения отдает предпочтение Эрдогану. Его отрыв от Кылычдароглу составляет в среднем от 5 до 8%. Компания "Конда", известная своей близостью к оппозиции, тоже получила данные о преимуществе действующего президента. Он может набрать 52,7%, а Кылычдароглу - 47,3%.

Компания "Асал" дает Эрдогану 53,4%, Кылычдароглу - 46,6%. Компания "Ареда" - 52,4 и 47,6% соответственно.

Эти цифры учитывают потенциальное распределение голосов неопределившихся избирателей, которых насчитывается 8-10%. В связи с таким числом кандидаты призывают население обеспечить максимальную явку и все же принять решение. Не исключено, что именно не принявшие решение или не желающие идти на выборы турки решат судьбу высшего поста в стране.