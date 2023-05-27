Глава СБУ косвенно подтвердил, что ведомство стоит за подрывом Крымского моста

Василий Малюк отметил, что мост - это логистический путь, который было необходимо "перерезать врагу"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк косвенно подтвердил ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту.

"Согласно нормам нашего действующего законодательства и международного, обычаев и традиций ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу - определенные такие меры, соответственно, осуществлялись", - ответил он на вопрос о причастности ведомства к подрыву Крымского моста в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном в пятницу на YouTube.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате погибли четыре человека, загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Площадь пожара цистерн с дизтопливом составляла 750 кв. м. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Движение поездов и легковых автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено в течение 12 часов. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал происшествие терактом, указав, что за ним стоят украинские спецслужбы.