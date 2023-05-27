Киссинджер считает, что ведущие страны мира потеряли ориентиры в новых условиях

По мнению экс-госсекретаря США, сейчас в мире "беспорядок", а у крупных стран нет внутренних ориентиров

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Ведущие страны потеряли ориентиры в новых условиях на международной арене. Такую точку зрения изложил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в опубликованном в пятницу интервью газете The Wall Street Journal.

Как пишет издание, Киссинджер считает, что в мире сейчас царит "беспорядок". Почти все крупные страны "задаются вопросами о своих базовых ориентирах", отметил Киссинджер.

"У большинства нет внутренних ориентиров, и они находятся в процессе трансформации и адаптации к новым обстоятельствам", - отметил экс-госсекретарь США, говоря о нарастающей конкуренции между США и Китаем. По его словам, множество стран, в том числе крупных, "не имеют превалирующей точки зрения на то, чего они хотя достичь на мировой арене".

В интервью журналу The Economist, опубликованном 17 мая, Киссинджер выразил мнение, что США и Китай являются главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как взяли курс на конфликт друг с другом, и должны признать этот факт. По его словам, обеим сторонам следовало бы попытаться разрядить напряженность вокруг Тайваня, используя более осторожную риторику, и создать группы советников, которые обсуждали бы способы снизить напряженность в отношениях и готовили почву для регулярных встреч между лидерами Китая и США.