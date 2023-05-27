Киссинджер заявил о несогласии стран мира с представлением США о своей праведности

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что у американцев нет исключительно национальных задач

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. США считают себя праведными и не преследующими эгоистичных целей во внешней политике, но другие страны мира с этим не согласны. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.

"Американцы видят себя праведными. Мы верим, что мы неэгоистичны, что у нас нет исключительно национальных задач, что наши национальные задачи достигаются на внешнеполитическом направлении с таким трудом, что когда мы представляем их для обсуждения и уточнения, то встречаемся с сопротивлением оппонентов, - сказал Киссинджер. - Мы считаем, что наши взгляды восторжествуют не потому, что мы считаем себя лучшими в интеллектуальном смысле, а потому, что мы считаем, что эти взгляды сами по себе должны доминировать. Это выражение крепких моральных убеждений, сопряженных с большой силой. Однако обычно это не продвигается как позиция силы".

Киссинджер при этом отметил, что такой взгляд американцев на самих себя не встречает понимания у других стран, в том числе у Китая. "Безусловно, нет. В этом глубокая разница между нами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Киссинджеру 27 мая исполняется 100 лет. Он является единственным в истории США чиновником, занимавшим одновременно посты госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности.