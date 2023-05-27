26 мая, 22:09

Киссинджер заявил, что США заняли неверную позицию по отношению к Китаю

Бывший госсекретарь США подчеркнул, что Америка хочет заставить КНР идти на уступки

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Последние два президента США Дональд Трамп и Джо Байден заняли неправильную позицию по отношению к Китаю, чего не может принять председатель КНР Си Цзиньпин. Такое мнение выразил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.

"Он [Си Цзиньпин] столкнулся в лице последних двух президентов США с людьми, которые хотят получить уступки от Китая и заявить о них как об уступках", - сказал он.

Киссинджер, цитату которого в косвенной речи далее приводит The Wall Street Journal, считает, что это неправильный подход. При этом, указывает Киссинджер, Си Цзиньпин является более сильным лидером Китая, чем любой его предшественник.

Читайте также
"Гроссмейстер дипломатии" и "внешнеполитический гуру". 100 лет Генри Киссинджеру

Экс-госсекретарь полагает, что политика нынешнего президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа по отношению к Китаю различается не сильно. "В значительной степени это одно и то же, - указал он. - Эта политика заключается в том, чтобы объявить Китай противником, а затем добиваться от противника уступок, что, как мы считаем, не позволит ему реализовать свое стремление к доминированию".

"Мастерство заключается в том, чтобы представить отношения с Китаем как представляющие взаимный интерес, в рамках которых договоренности достигаются потому, что обе стороны считают их наилучшим для себя вариантом. Это та техника дипломатии, которую я предпочитаю", - добавил Киссинджер. 

Теги:
СШАКитайКиссинджер, Генри Альфред
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация