Киссинджер заявил, что США заняли неверную позицию по отношению к Китаю

Бывший госсекретарь США подчеркнул, что Америка хочет заставить КНР идти на уступки

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Последние два президента США Дональд Трамп и Джо Байден заняли неправильную позицию по отношению к Китаю, чего не может принять председатель КНР Си Цзиньпин. Такое мнение выразил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.

"Он [Си Цзиньпин] столкнулся в лице последних двух президентов США с людьми, которые хотят получить уступки от Китая и заявить о них как об уступках", - сказал он.

Киссинджер, цитату которого в косвенной речи далее приводит The Wall Street Journal, считает, что это неправильный подход. При этом, указывает Киссинджер, Си Цзиньпин является более сильным лидером Китая, чем любой его предшественник.

Экс-госсекретарь полагает, что политика нынешнего президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа по отношению к Китаю различается не сильно. "В значительной степени это одно и то же, - указал он. - Эта политика заключается в том, чтобы объявить Китай противником, а затем добиваться от противника уступок, что, как мы считаем, не позволит ему реализовать свое стремление к доминированию".

"Мастерство заключается в том, чтобы представить отношения с Китаем как представляющие взаимный интерес, в рамках которых договоренности достигаются потому, что обе стороны считают их наилучшим для себя вариантом. Это та техника дипломатии, которую я предпочитаю", - добавил Киссинджер.