Байден заявил о негативном отношении к перемещению ядерного оружия из РФ в Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее сообщил о начале отправки нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию республики

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден чрезвычайно негативно относится к перемещению нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии. Об этом американский лидер заявил журналистам в пятницу, запись разместил в Twitter журналист из пресс-пула Белого дома.

На вопрос о том, какова его реакция на указанный шаг, Байден ответил: "Чрезвычайно негативная".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая заявил в эфире Первого канала, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию республики уже началось. Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин 25 мая подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

Президент России Владимир Путин заявил 25 марта, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщал глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов.