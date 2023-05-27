Киссинджер допустил конфликт между США и Китаем

Бывший госсекретарь США добавил, что такое столкновение может привести к уничтожению цивилизации

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Напряженность в отношениях между США и Китаем может перерасти в конфликт. Такую точку зрения изложил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в опубликованном в пятницу интервью газете The Wall Street Journal.

"Я считаю, что Китай, учитывая имеющуюся у него мощь, является опасным потенциальным противником [США]", - приводит издание слова Киссинджера, которому в субботу исполняется 100 лет. "Я думаю, что это может обернуться конфликтом. Мы имеем два общества с глобальными историческими взглядами, но разными культурами, которые соперничают друг с другом", - отметил Киссинджер.

Экс-госсекретарь выразил мнение, что поводом для конфликта может послужить "проблема" в Южно-Китайском море. "Я бы хотел понять, можем ли мы найти способы ее решения по принципу свободы открытого моря. Если этого сделать не удастся, столкновений не избежать", - подчеркнул Киссинджер. При этом он отметил, что возможный конфликт между США и Китаем, учитывая нынешние вооружения, может грозить "уничтожением цивилизации".

"Сейчас наиболее важным был бы диалог между двумя лидерами, в котором они бы сошлись во мнении о том, что они обладают наиболее опасными в мире средствами и будут проводить свою политику таким образом, чтобы снизить [вероятность] военного конфликта с их применением", - подчеркнул Киссинджер.