Киссинджер заявил, что конфликт на Украине произошел из-за стремления принять ее в НАТО

Экс-госсекретарь США считает, что Россия на протяжении сотен лет имела значительное влияние на страны в своем регионе, однако сама занимала двойственную позицию по отношению к Европе

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Стремление США сделать Украину одним из членов НАТО было серьезной ошибкой и привело к нынешнему конфликту. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.

По его словам, Россия на протяжении сотен лет обладала значительным влиянием на страны в своем регионе, однако сама постоянно занимала двойственную позицию по отношению к Европе, поскольку была заинтересована в развитии отношений с ней для собственного развития, но в то же время опасалась исходящей с Запада угрозы.

Эта двойственность, полагает Киссинджер, привела и к конфликту на Украине. "Я считаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к войне", - сказал он.

В то же время Киссинджер добавил, что теперь США "абсолютно правы в том, что противостоят" России, а также что он поддерживает политику американского президента Джо Байдена в отношении Украины.

"С моей точки зрения, украинская война выиграна в том смысле, что она предотвратила атаку России на союзные страны в Европе", - утверждал он. Однако, по его мнению, "могут появиться другие опасности, связанные с Россией".

Киссинджеру 27 мая исполняется 100 лет. Он является единственным в истории США чиновником, занимавшим одновременно посты госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности. Считается, что Киссинджер действовал во внешней политике как реалист и прагматик, а также играл ключевую роль в выработке курса Вашингтона в 1970-х годах на некоторых направлениях.