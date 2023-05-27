Киссинджер считает, что Украина не должна добиваться возвращения Крыма

Экс-госсекретарь США выразил мнение, что потеря Россией этого региона нежелательна для всего мира

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Украина не должна пытаться вернуть Крым и Севастополь, поскольку это может привести к негативным последствиям для всего мира. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.

"Потеря Россией Севастополя, который никогда в истории не был украинским, будет таким падением, что под угрозой окажется целостность государства. Я думаю, что это было бы нежелательно для мира после Украины", - сказал он.

Киссинджер при этом добавил, что Украина по итогам конфликта должна вступить в НАТО. "Я оказался в ироничной ситуации, потому что раньше я один выступал против ее членства в НАТО, а теперь почти один выступаю за ее принятие", - отметил он.

Киссинджеру 27 мая исполняется 100 лет. Он - единственный в истории США политик, занимавший одновременно посты госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности. Он считается патриархом американской дипломатии, действовавшим во внешней политике как реалист и прагматик и игравшим ключевую роль в выработке курса Вашингтона в 1970-х годах на некоторых направлениях.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.