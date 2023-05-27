26 мая, 23:18

Киссинджер считает, что Япония может создать оружие массового уничтожения в ближайшие годы

По мнению экс-госсекретаря США, такой шаг станет ответной мерой на стремление КНР занять доминирующую позицию в Азии

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Япония может уже в течение ближайших нескольких лет создать оружие массового уничтожения. Такое мнение выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в опубликованном в пятницу интервью газете The Wall Street Journal.

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Говоря о раскладе сил в Азии, Киссинджер отметил, что Китай, по его мнению, стремится к безопасности, а не мировому господству. При этом Киссинджер полагает, что КНР рассчитывает быть доминирующей силой в регионе. Как считает экс-госсекретарь, Пекин может занять столь сильную позицию, что Индия и Япония, "исходя из логики событий", вынуждены будут считаться с этим.

В качестве ответной меры, по мнению Киссинджера, Япония может "разработать собственное оружие массового уничтожения". Как считает бывший госсекретарь, это может произойти в течение "трех, пяти или семи лет".

Киссинджеру 27 мая исполняется 100 лет. Он является единственным в истории США чиновником, занимавшим одновременно посты госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности. Киссинджер считается патриархом американской дипломатии, действовавшим во внешней политике как реалист и прагматик и игравшим ключевую роль в выработке курса Вашингтона в 1970-х годах по нескольким направлениям. 

Теги:
ЯпонияКитайКиссинджер, Генри Альфред
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