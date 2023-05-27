Байден сообщил, что Секретная служба США делает его дом пуленепробиваемым

Президент США не уточнил, о каком доме идет речь

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США проводят работы, чтобы сделать пуленепробиваемым дом американского президента Джо Байдена. Об этом глава администрации США сообщил в пятницу журналистам перед вылетом из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

"Причина, по которой я еду в Кэмп-Дэвид, состоит в том, что <...> Секретная служба сейчас работает над моим домом, делает дом пуленепробиваемым. Так что домой не поехать. Они сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель. Так что я еду в Кэмп-Дэвид, поскольку у моей внучки выпускной в воскресенье, и так будет ближе всего, чтобы я мог приехать на ее выпускной", - сказал Байден. Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства.

Американский лидер не уточнил, о каком именно доме идет речь. Байден часто проводит выходные дни в штате Делавэр, где находятся несколько принадлежащих его семье домов.

В апреле Байден сообщил, что в его доме в Уилмингтоне (штат Делавэр) Секретная служба установит окна с пуленепробиваемыми стеклами.