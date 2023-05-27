Nikkei: Токио и НАТО хотят сотрудничать в киберсфере и космосе для противостояния РФ и КНР

Газета уточнила, что на предстоящем саммите НАТО в Литве могут принять решение по открытию в Токио офиса связи альянса в 2024 году

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Япония и НАТО намерены развивать сотрудничество в сфере космоса и киберпространстве для противостояния РФ и КНР. Как сообщила в субботу газета Nikkei, документ может быть подписан во время июльского саммита альянса в Литве, который планирует посетить японский премьер Фумио Кисида.

Япония не является членом НАТО и, как ранее заявлял Кисида, не планирует вступать в нее, однако поддерживает партнерские отношения. Это касается, в первую очередь, безопасности на море, оказания гуманитарной помощи и других сфер, однако в целом не распространяется на сотрудничество между военными.

Обновленная программа сотрудничества, как пишет издание, нацелена на единство в подходах к России и Китаю. Программа коснется, в частности, сотрудничества в киберпространстве и космосе, большое внимание которым, по мнению Японии и НАТО, уделяют Москва и Пекин.

Кроме того, как пишет Nikkei, альянс проводит крупномасштабные учения по кибербезопасности с участием своих членов и партнеров и планирует провести такие учения с Японией. Они также намерены координировать свои подходы в отношении новых и прорывных технологий, обмениваться информацией на этот счет, для обеспечения безопасности в отношении предполагаемых угроз с использованием искусственного интеллекта, биотехнологий и квантовых вычислений. На саммите НАТО в Литве также может быть принято решение по открытию в Токио офиса связи альянса в 2024 году.

В Токио неоднократно заявляли о планах укрепления отношений с НАТО на фоне обострившейся обстановки в области глобальной безопасности. В июне 2022 года Кисида первым из глав правительств Японии посетил саммит НАТО в Мадриде. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. Кроме того, был поставлен вопрос об участии японской стороны в заседаниях Североатлантического совета - основного органа принятия политических решений НАТО - и совещаниях начальников штабов на регулярной основе.

Саммит альянса пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.