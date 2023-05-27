Тайвань зафиксировал приближение 33 летательных аппаратов НОАК

Также сообщается о выявлении 10 кораблей китайской армии, направлявшихся в сторону острова

ГОНКОНГ, 27 мая. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало за минувшие сутки приближение к острову 33 воздушных аппаратов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

По его данным, 12 воздушных судов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) острова. Среди них по четыре истребителя SU-30 и J-10, противолодочный самолет Y-8, беспилотник WZ-7, истребитель J-16 и противолодочный вертолет Z-9.

В ответ на действия НОАК оборонное ведомство Тайваня подняло в воздух авиацию, а средства ПВО выполняли слежение за указанными целями.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося в августе 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим на Тайване побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.