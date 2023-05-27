Politico: администрация США и республиканцы согласуют проект договоренности по госдолгу

По данным газеты, "стороны до позднего вечера пятницы пересылали друг другу черновые версии" текстов законодательных инициатив

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Представители Белого дома и республиканцев в Конгрессе США обмениваются проектами документов, которые могут лечь в основу договоренностей о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране. Об этом сообщила в пятницу газета Politico.

По словам ее источников, "стороны до позднего вечера пятницы пересылали друг другу черновые версии" текстов законодательных инициатив. Согласно оценке издания, "это является признаком того, что двухпартийные договоренности вскоре могут быть достигнуты".

Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина), участвующий в консультациях, сообщил журналистам, что сторонам требуется согласовать несколько вопросов, касающихся текста документов. Макгенри отметил, что "впереди серьезные трудности". Он констатировал, что пока нельзя с уверенностью сказать, потребуются ли "часы или дни" для достижения окончательных договоренностей. По сведениям издания, стороны рассчитывают на то, что это произойдет в выходные дни.

Президент США Джо Байден ранее в пятницу отметил, что его помощники и республиканцы в Конгрессе очень близки к договоренности о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта США. Американский лидер тогда допустил, что ясность относительно этого может появиться в ближайшие часы.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике.