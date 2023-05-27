Опросы показали победу Эрдогана на выборах президента Турции с отрывом минимум 5%

Второй тур выборов главы республики пройдет 28 мая

СТАМБУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с отрывом в минимум 5% голосов избирателей одержит победу над лидером оппозиции Кемалем Кылычдароглу во втором туре выборов главы республики, который состоится в воскресенье, 28 мая. Об этом свидетельствуют итоги большинства опросов общественного мнения, проведенных в стране накануне голосования.

Согласно опросу компании "Оздемир", Эрдогана готовы поддержать 53,94% избирателей, Кылычдароглу - 46,06%. Опрос центра изучения общественного мнения "Ивем" показал, что за действующего президента намерены отдать голоса 53,8% избирателей, за его соперника - 46,2%. Компания "Конда" прочит Эрдогану 52,7%, Кылычдароглу 47,3%, компания "Ареда" - 52,4% нынешнему турецкому лидеру и 47,6% его конкуренту. Опросы, размещенные в аккаунтах компаний в соцсетях, составлены с учетом распределения голосов неопределившихся избирателей, это около 10% электората.

Одним из немногих опросов, который прогнозирует победу на выборах лидера оппозиции, стало исследование компании "ОРС", в субботу его публикует портал Duvar. Оно свидетельствует, что Кылычдароглу наберет 28 мая 48,1% голосов избирателей, Эрдоган - 46,7%. При этом, как сообщается, 5,2% избирателей еще не определились с выбором. После публикации опроса компания сообщила о хакерской атаке на свой сайт. "Сейчас у нас около 1 млн запросов на посещение сайта. Кроме того, он подвергся DDoS-атаке", - сообщила компания в Twitter.

В субботу в 18:00 по местному времени (совпадает с мск) в Турции прекращается предвыборная агитация, и до полуночи наступает день тишины. Голосование начнется в воскресенье в 08:00 и завершится в 17:00. Ожидается, что предварительные итоги станут известны вечером того же дня.

Высшая избирательная комиссия Турции 19 мая огласила результаты первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, Эрдогана поддержали 49,52% проголосовавших, Кылычдароглу - 44,88%. Во втором туре победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.