В СНБО Украины заявили о готовности начать контрнаступление "хоть завтра"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов отверг предположения, что операция уже началась

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы готовы в любой момент начать контрнаступление, но никакие даты оглашаться заранее не будут. Об этом сообщил в опубликованном в субботу интервью вещательной корпорации Би-би-си секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Мы всегда готовы. Точно так же, как мы были готовы в любой момент защищать свою страну. Это не вопрос времени", - сказал он. "Мы должны понять, что мы не можем упустить эту историческую возможность, <...> чтобы стать по-настоящему независимой, большой европейской страной", - добавил Данилов.

"Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я начал называть даты. Такое нельзя делать <...>. Ответственность, которую на нас возложила наша страна, очень высока. И мы понимаем, что у нас нет права на ошибку", - отметил он.

При этом секретарь СНБО отверг предположения, что операция уже началась.

Тема возможного контрнаступления киевских силовиков обсуждается в украинских СМИ уже несколько месяцев, при этом, в частности, на запорожском направлении в последнее время отмечается накапливание резервов. Журналисты упоминали разные даты, но начало контратаки уже несколько раз откладывалось. Среди причин назывались низкие темпы поставки западной техники, непогода, а также колоссальные потери личного состава украинских войск в расположенном в ДНР Артемовске (украинское название - Бахмут).