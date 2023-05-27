Оппозиция Турции рассчитывает, что президентские выборы завершатся спокойно

В оппозиционном альянсе заявили, что не ожидают серьезных инцидентов, чреватых дестабилизацией

СТАМБУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов в Турции, который пройдет в воскресенье, 28 мая, должен завершиться спокойно, без серьезных происшествий, вне зависимости от того, кто одержит победу на них - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган или лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. На это рассчитывают в оппозиционном альянсе, выдвинувшем своего кандидата на выборах, сообщили в субботу ТАСС в политическом объединении.

"Слухи могут быть разные на предмет возможных инцидентов в случае победы оппозиции или представителя нынешней администрации. Мы не ожидаем серьезных инцидентов, чреватых дестабилизацией. Рассчитываем на здравомыслие правящего альянса. За своих сторонников мы спокойны", - сказал источник.

ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%. Во втором туре победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.

Большинство последних опросов общественного мнения свидетельствует в пользу победы на выборах Эрдогана. Оппозиция, наоборот, заявляет, что победит Кылычдароглу.