Эксперт: явка во втором туре выборов президента Турции не будет выше, чем в первом

Вице-президент Международной ассоциации политических консультантов Неджати Озкан заявил, что рост электоральной активности можно ожидать в Стамбуле

СТАМБУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Явка во втором туре голосования на выборах президента Турции 28 мая, скорее всего, не будет выше, чем в первом. Рост электоральной активности можно ожидать в Стамбуле, где в последние дни были особенно активны оба претендента на высший государственный пост, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, считает вице-президент Международной ассоциации политических консультантов Неджати Озкан.

"Не думаю, что явка во втором туре превзойдет первую в масштабах страны. В Стамбуле возможно повышение активности избирателей за счет тех, кто не голосовал в первом туре, и так называемого протестного электората", - сказал он.

В первом туре президентских выборов в Турции, который состоялся 14 мая, явка составила 87%. Оппозиция ранее заявляла, что во втором туре избирательная активность превысит 90% и это может повысит шансы на победу Кылычдароглу.

Высшая избирательная комиссия Турции 19 мая огласила результаты первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, Эрдогана поддержали 49,52% проголосовавших, Кылычдароглу - 44,88%. Во втором туре победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.

Последние опросы общественного мнения в основном свидетельствуют в пользу победы на выборах Эрдогана. Оппозиция, наоборот, заявляет, что победит Кылычдароглу.