В Минобороны Армении заявили о похищении двух военных азербайджанцами

В ведомстве сообщили о проведении широкомасштабных работ по установлению обстоятельств инцидента

ЕРЕВАН, 27 мая. /ТАСС/. Двое армянских военнослужащих были похищены азербайджанской стороной. С таким утверждением выступило в субботу Минобороны Армении.

"На межпозиционной дороге обнаружен разыскивавшийся с 19:00 (18:00 мск - прим. ТАСС) 26 мая автомобиль тылового обеспечения, который был загружен продуктами и водой, предназначавшимися для боевых опорных пунктов. Машина использовалась двумя военнослужащими ВС Армении", - сообщила пресс-служба ведомства.

"Ведутся широкомасштабные работы по установлению обстоятельств незаконного похищения Азербайджаном армянских военнослужащих", - отметили в Минобороны.

Как указали в ведомстве, 26 мая азербайджанские СМИ, а затем пограничная служба этой страны "распространили не соответствующую действительности информацию о том, что армянская сторона якобы совершила попытку диверсионного проникновения", в связи с чем были задержаны двое военнослужащих ВС Армении. "Опубликованное пограничной службой Азербайджана сообщение является абсолютной ложью и дезинформацией", - говорится в заявлении Минобороны.

Отмечается, что в обнаруженном автомобиле найдено оружие, закрепленное за одним из военных. "Это свидетельствует о том, что даже если военнослужащие вышли из машины и не сумели сориентироваться на местности, то они не могли иметь диверсионных целей", - подчеркнули в армянском Минобороны. Там добавили, что информация об инциденте будет передана международным партнерам.