Тайвань зафиксировал приближение китайского авианосца "Шаньдун" к острову

Вооруженные силы следят за перемещением кораблей и будут "реагировать соответствующим образом"

ГОНКОНГ, 27 мая. /ТАСС/. Военные Тайваня в субботу зафиксировали движение по Тайваньскому проливу трех кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в том числе авианосца "Шаньдун". Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

"Три корабля НОАК, в их числе авианосец "Шаньдун", в полдень прошли по Тайваньскому проливу. Они движутся к западу от срединной линии [Тайваньского пролива]", - сказано в сообщении.

Как отмечается, вооруженные силы Тайваня следят за перемещением кораблей и будут "реагировать соответствующим образом".

В апреле авианосец "Шаньдун" принимал участие в учениях ВМС НОАК в районе Тайваня. В настоящее время в составе ВМС НОАК есть два авианосца: первый из них - "Ляонин" - достроен на базе незавершенного советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного Китаем у Украины. Второй - "Шаньдун" - был построен Китаем самостоятельно на базе "Ляонина". Кроме того, в июне прошлого года КНР спустила на воду третий авианосец, который назван "Фуцзянь".

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Вслед за этим на Тайване побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.