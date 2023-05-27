Правительство Судана отказалось вести дела с нынешним представителем генсека ООН

Причиной стала просьба командующего суданской армии найти альтернативу Фолькеру Пертесу

КАИР, 27 мая. /ТАСС/. Суданское правительство больше не намерено вести дела со спецпредставителем генерального секретаря ООН, главой Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNTAMIS) Фолькером Пертесом после просьбы командующего суданской армии найти ему альтернативу. Об этом сообщил в субботу представитель кабинета министров.

"Пертес не рискнет возвращаться в Судан, а правительство страны не будет иметь с ним дел после письма главы суданских вооруженных сил Абдель Фаттаха аль-Бурхана генсеку ООН Антониу Гутерришу по данному поводу", - сказал представитель кабинета министров, слова которого приводит телеканал Al Jazeera.

Он добавил, что "миссия ООН продолжит работу в стране в обычном режиме, пока не будет подобрана альтернатива нынешнему спецпредставителю Гутерриша". По его словам, новая кандидатура на должность главы миссии "будет определена после консультаций с суданской стороной".

В пятницу аль-Бурхан направил Гутерришу письмо, в котором призвал заменить своего спецпредставителя в стране. По убеждению главы суданских вооруженных сил, "присутствие Пертеса во главе миссии ООН в Судане не способствует выполнению ее задач и стало источником негативных последствий для ООН". Аль-Бурхан считает, что спецпредставитель Гутерриша "дезинформировал ООН, утверждая, что существует консенсус между суданскими сторонами по рамочному соглашению об урегулировании в стране".

Как позже сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик, "генеральный секретарь шокирован письмом", которое получил от аль-Бурхана. Представитель генсека ООН добавил, что Гутерриш "гордится работой Фолькера Пертеса и подтверждает полное доверие своему спецпредставителю".

Окончательное подписание рамочного соглашения по урегулированию в Судане с участием гражданских политических партий и блоков должно было состояться в начале апреля, однако было дважды отложено. Спустя несколько дней напряженность в стране переросла в открытое противостояние между армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ).