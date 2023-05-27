КНР приложит реальные усилия для политического урегулирования кризиса на Украине

Спецпредставитель правительства страны по делам Евразии Ли Хуэй сообщил, что Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами конфликта

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами конфликта на Украине и прилагать реальные усилия для урегулирования кризиса дипломатическим путем. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на состоявшихся в пятницу переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"На основании документа "Позиция Китая в отношении политического решения украинского кризиса" Китай будет укреплять обмены и диалог со всеми сторонами [конфликта], включая Россию, и прилагать реальные усилия для политического урегулирования украинского кризиса", - приводятся слова эмиссара в сообщении, опубликованном в субботу на сайте МИД КНР.

Ли Хуэй также провел отдельные переговоры с заместителями главы российского дипведомства Андреем Руденко и Михаилом Галузиным.