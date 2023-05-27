Вучич сообщил о намерении Сербии решительно защищать свой народ

Сербский президент ранее анонсировал созыв экстренного заседания Совбеза в связи с резким обострением ситуации в Косово и Метохии

БЕЛГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Сербский президент Александар Вучич на фоне попыток властей непризнанного Косова захватить здания муниципалитетов края пообещал, что Сербия будет решительно защищать свой народ. Об этом он заявил в субботу по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности страны.

"Республика Сербия будет сильной и непоколебимой в защите своего народа", - подчеркнул глава государства в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Ранее в пятницу сербский лидер, выступая перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны, анонсировал созыв экстренного заседания Совбеза в связи с резким обострением ситуации в Косово и Метохии.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также заявили о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.