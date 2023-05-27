Источник: Турция сохранит добрососедские отношения с РФ в случае победы Кылычдароглу

По его словам, страна также не будет вводить какие-либо ограничения для туристов из России в случае победы оппозиционного кандидата

АНКАРА, 27 мая. /ТАСС/. Турция продолжит поддерживать добрососедские отношения с Россией в случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на выборах президента республики, второй тур которых пройдет 28 мая. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в Народно-республиканской партии.

"Как заявил ранее господин Кылычдароглу, мы всегда ценили хорошие отношения с нашим соседом Россией. Уверяю, что, когда он победит на выборах, добрососедские отношения между Турцией и Россией сохранятся", - сказал собеседник агентства.

Между тем ранее Кылычдароглу заявлял, что выступает против реализации предложенного Россией проекта создания газового хаба в республике. По его мнению, это может увеличить зависимость Анкары от Москвы в плане поставок топлива.

Въезд туристов из РФ

По словам источника, страна не будет ограничивать въезд туристов из РФ в случае победы Кылычдароглу. "Нет, все эти утверждения в социальных сетях оторваны от реальности. У нас нет никаких планов вводить ограничения на поездки туристов из России на турецкие курорты. Все это не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

Между тем ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара в мае не досчиталась почти 1 млн туристов из России после заявлений лидера оппозиции и кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу о необходимости присоединения к санкциям в отношении Москвы.

Согласно данным Минтуризма Турции, оглашенным в пятницу, с января по апрель эту страну посетили более 11 млн туристов. На первом месте по посещению Турции были граждане России - 1 млн 153 тыс. человек.

14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. По итогам первого тура президентских выборов действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, его основной соперник, единый кандидат от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%. Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, в связи с этим 28 мая состоится второй тур голосования. Для победы в нем достаточно простого большинства.

На парламентских выборах возглавляемая Эрдоганом правящая Партия справедливости и развития получила 323 мандата в 600-местном парламенте.