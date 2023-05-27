Совбез Сербии обвинил НАТО в невыполнении обязательств во время обострения в Косове

Международные силы безопасности под эгидой Североатлантического альянса не предотвратили попытки самопровозглашенных властей в Приштине взять под контроль здания муниципалитетов, заявили в ведомстве

БЕЛГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR), вопреки своим обязательствам, проигнорировали агрессию со стороны косовских силовиков в сербских муниципалитетах и не предотвратили попытки самопровозглашенных властей в Приштине взять под контроль здания муниципалитетов. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Совета безопасности Сербии.

"В ходе заседания Совета национальной безопасности были согласованы все необходимые меры для укрепления обороноспособности Республики Сербия, - отмечается в документе. - Отмечено, что [силы] KFOR/НАТО не выполнили свою работу в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН и Кумановским военно-техническим соглашением".

"В связи с жестоким применением силы со стороны [премьер-министра непризнанного Косова] Альбина Курти и его войск против сербского народа в Косове и Метохии Вооруженные силы Республики Сербия остаются в высшей степени боевой готовности", - отметили в Совбезе.

Ранее президент Сербии Александар Вучич обратился к представителям Североатлантического альянса с призывом о срочном принятии мер для прекращения насильственных действий над сербами в Косове. Затем глава государства, выступая перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны, анонсировал созыв экстренного заседания Совбеза в связи с резким обострением ситуации в Косове и Метохии.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за, как было заявлено, невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.