27 мая, 09:14,
обновлено 27 мая, 09:43

Зеленский ввел санкции против связанных с РФ и Белоруссией 220 предприятий

AP Photo/ Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Matthias Schrader

Среди компаний значатся МТС, "Волга-Днепр лизинг", "РЖД логистика", "РЖДстрой", Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в субботу санкции в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с транспортной, коммуникационной и промышленной отраслями России и Белоруссии.

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Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Среди компаний, внесенных в новый украинский санкционный список, значатся "Мобильные телесистемы" (МТС), "Волга-Днепр лизинг", "РЖД логистика", "РЖДстрой", Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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