Зеленский ввел санкции против связанных с РФ и Белоруссией 220 предприятий

Среди компаний значатся МТС, "Волга-Днепр лизинг", "РЖД логистика", "РЖДстрой", Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в субботу санкции в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с транспортной, коммуникационной и промышленной отраслями России и Белоруссии.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Среди компаний, внесенных в новый украинский санкционный список, значатся "Мобильные телесистемы" (МТС), "Волга-Днепр лизинг", "РЖД логистика", "РЖДстрой", Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод.