Президент Грузии предложила упростить выдачу гражданства соотечественникам из-за границы

По словам Саломе Зурабишвили, стоит подумать над упрощением процедуры возвращения гражданства, нежели заниматься восстановлением авиасообщения с РФ

ТБИЛИСИ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила правительству подумать над упрощением процедуры возвращения гражданства представителям грузинской диаспоры, нежели заниматься восстановлением авиасообщения с Россией.

"Три года с министерством юстиции у нас непрекращающиеся переговоры об упрощении [получения грузинского гражданства]. Давайте не спрашивать у человека, который родился за рубежом, кто является матерью [святой] Шушаник. Неужели нас не интересует, чтобы те люди завтра именовались грузинами? <...> Вместо того, чтобы думать о полетах (с РФ - прим. ТАСС), давайте подумаем о том, чтобы дать им гражданство", - сказала Зурабишвили в субботу, выступая на форуме грузинской диаспоры в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российской авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.