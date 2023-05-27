В Грузии заявили, что ЕС должен дать стране статус кандидата для завершения поляризации

По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, это необходимо, если Евросоюз действительно хочет "сохранения мира, стабильного развития в стране"

ТБИЛИСИ, 27 мая. /ТАСС/. Евросоюз должен предоставить Грузии статус кандидата в члены организации, если хочет положить конец поляризации общества в республике. Об этом в субботу заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на форуме диаспоры в Тбилиси.

"Если они [Евросоюз] реально хотят сохранения мира, стабильного развития в стране, и что самое главное, выполнения их же первого приоритета - завершения поляризации, - в таком случае страна должна получить статус кандидата", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства напомнил, что Грузия к концу июня выполнит большинство рекомендаций ЕС, переданных республике для получения статуса кандидата. Один из главных приоритетов, касающийся завершения поляризации между политическими партиями и в обществе в целом, останется невыполненным без участия оппозиции.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в сообщество. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также готовность дать ей статус кандидата после выполнения некоторых условий, состоящих из 12 пунктов.

Большая часть рекомендаций выполнена, в том числе проведена избирательная реформа, создано антикоррупционное бюро, избран омбудсмен по новой системе, внесены изменения в законы против гендерной дискриминации и по борьбе с организованной преступностью, назначены трое из пяти членов Высшего совета юстиции. Разработан законопроект против олигархов, но он отправлен в Венецианскую комиссию для получения экспертного мнения.