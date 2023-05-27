В Азербайджане возбуждили уголовное дело против задержанных на границе армянских военных

По утверждению Генпрокуратуры и Государственной пограничной службы страны, диверсанты также планировали совершить теракт на территории села Рездере Зангиланского района

БАКУ, 27 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура и Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщили в субботу о возбуждении уголовного дела в отношении двух военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Армении, задержанных в пятницу при попытке в составе диверсионной группы прорваться через границу Азербайджана в Зангиланском районе.

"Генпрокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (действия, направленные на возбуждение национальной вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 218.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительном сговору с применением насилия)", - отмечается в совместном сообщении ведомств.

Они также заявляют, что в ходе предварительного следствия, которое проводится следственным управлением Генпрокуратуры, выявлены обоснованные подозрения в том, что военнослужащие ВС Армении Харут Овакимян, Карен Газарян и другие незаконно перешли границу Азербайджана в обход контрольно-пропускных пунктов и таможенного контроля "для убийства людей, нанесения ущерба их здоровью и причинения значительного материального ущерба с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, разжигания национальной вражды". По утверждению Генпрокуратуры и ГПС Азербайджана, диверсанты также планировали совершить теракт, открыв огонь по военнослужащим одной из воинских частей пограничных войск республики, дислоцированных на территории села Рездере Зангиланского района.

"На основании собранных доказательств Овакимян и Газарян задержаны в качестве подозреваемых и привлечены к следствию. В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу", - сообщили Генпрокуратура и ГПС.

В пятницу ГПС Азербайджана сообщила о пресечении попытки нарушения границы страны диверсионной группой ВС Армении. Отмечалось, что были задержаны двое армянских военнослужащих, остальные члены диверсионной группы скрылись, воспользовавшись сложным рельефом местности.