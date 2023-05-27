Сумма замороженных в ЕС активов россиян составила на конец мая €24,1 млрд

По данным Welt am Sonntag, прирост за последние полгода составил €5,2 млрд

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Страны Евросоюза заморозили по состоянию на конец мая частных активов россиян на сумму €24,1 млрд. Прирост за последние полгода составил €5,2 млрд, сообщила в субботу газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).

Издание отметило, что сумма замороженных активов российских предпринимателей, которые, как считают в ЕС, имеют тесные связи с правящими кругами РФ, не сильно увеличилась за последние полгода - до декабря 2022 года было заморожено €18,9 млрд. По информации Welt am Sonntag, тот факт, что прирост является сравнительно небольшим, связан, в том числе, и с Германией: власти страны по состоянию на 24 февраля 2023 года заморозили активов россиян на €5,22 млрд и с тех пор эта сумма не изменилась. Что касается активов Банка России, то их в ЕС было заморожено примерно на €200 млрд, а в совокупности в странах Евросоюза и Группы семи - примерно на €300 млрд. Причем не понятно, сколько выпадает на долю именно государств ЕС, пишет газета.

Welt am Sonntag отметила, что до сих пор существуют правовые барьеры для реализации планов ЕК направить замороженные активы на восстановление Украины. "Здесь мы не видим результатов, которые бы хотели [видеть]", - заявил изданию советник офиса президента Украины Владислав Власюк. Для конфискации активов европейским странам пришлось бы изменить национальное законодательство, как это сделала Канада. В Брюсселе, однако, опасаются того, что тем самым Европа отпугнет многие китайские фирмы или компании из государств Африки. В этой связи ЕК считает, что замороженные активы ЦБ России не следует трогать. "Когда санкции будут отменены, деньги придется вернуть назад", - констатировал представитель Еврокомиссии.

В ЕС сейчас обсуждается возможность передачи средств в трастовый фонд, который инвестировал бы их на рынке капитала. Проценты с прибыли затем могла бы получить Украина. В долгосрочной перспективе Еврокомиссия планирует учесть "российские" деньги в случае выплаты РФ компенсации Украине, если будет достигнуто мирное соглашение. Окончательного решения ЕК пока не приняла, оно ожидается самое раннее на предстоящем в конце июня саммите ЕС. Газета отметила, что нельзя конфисковать и активы предпринимателей - виллы, яхты, автомобили или предметы искусства, поскольку подозрение в связях с властями РФ не является основанием для изъятия. Это можно сделать только в случае наличия доказательств о нарушении санкционного режима.

В экспертной службе Бундестага, тем не менее, считают, что правительство ФРГ вправе конфисковать активы ЦБ России, если "замороженные средства будут использованы для других целей, например, для восстановления" Украины. В таком случае якобы обязательство вернуть деньги после отмены санкций не будет действовать, утверждают юристы парламента ФРГ. Однако для конфискации так или иначе властям Германии необходимо внести изменения в законодательство. Всего под санкциями ЕС находятся 1 471 лицо и 205 фирм.