В Гагаузии начался съезд депутатов всех уровней

Они обсудят отношения с руководством Молдавии

КИШИНЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Съезд депутатов Гагаузии всех уровней, на котором обсуждается вопрос выполнения центральными властями Молдавии закона об особом статусе автономии, начался в субботу в столице Гагаузии Комрате. В президиум съезда входят башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, спикер Народного собрания (парламента) Дмитрий Константинов и его первый председатель Михаил Кендигелян, который открыл съезд и председательствует на нем. Трансляцию съезда ведет местный телеканал GRT.

"За все 29 лет существования автономии не был проведен мониторинг исполнения официальным Кишиневом взятых на себя обязательств в отношении нашего региона. В настоящее время из-за действий президента Майи Санду, правящей Партии действия и солидарности отношения Кишинева и Гагаузии усложнились до абсурда. К сожалению, власти игнорируют свои обязательства по гарантиям полной и безусловной реализации полномочий автономии", - заявил Кендигелян.

"Центральная власть последовательно нагнетает ситуацию, постоянно провоцирует конфликты и настраивает молдавский народ против жителей автономии", - сказала в своем выступлении Влах. По ее словам, правящая партия и президент раскалывают молдавское общество, "разделив людей на так называемых хороших и врагов, сделав это с высокомерием и надменностью по отношению к сотням тысяч своих же сограждан. Мы, жители Гагаузии, и вся политическая оппозиция также оказались в категории врагов", - отметила она.

Решение провести съезд всех уровней было принято Народным собранием в связи с конфликтом с центральными властями республики в вопросе разделения полномочий в связи с прошедшими в мае выборами главы Гагаузии. "Мы обсуждаем выполнение положении закона "Об особом правовом статусе", который не соблюдается центром. Наоборот, они планомерно урезаются. Мы не можем дальше просто смотреть на эти вещи", - сказал Константинов.

Давление Кишинева

После выборов главы Гагаузии, на которых победила представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул, Санду заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. После подведения их итогов в ЦИК Гагаузии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Они проинформировали о заведенных уголовных делах по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей, некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности: в Комрате прошел стихийный митинг, в котором также приняли участие депутаты Народного собрания, которые на своем экстренном заседании единогласно поддержали решение ЦИК об избрании Гуцул, после чего выборы были признаны законными Апелляционной палатой Комрата.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года вылилось в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон об особом статусе Гагаузской автономии.