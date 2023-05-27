NYT сообщила о начале обучения украинских военных управлению танками Abrams

Мероприятия проходят в Германии

ТАСС, 27 мая. Группа из 400 украинских военнослужащих начала обучаться управлению и обслуживанию американских танков Abrams в Германии на фоне слухов о возможном контрнаступлении Киева. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times со ссылкой на Пентагон.

"Около 200 военных <...> начали общевойсковое обучение на учебных базах Гравенфор и Хоэнфельс в Германии", - цитирует газета официального представителя американского военного ведомства подполковника Гаррона Гэрна. Он отметил, что одна половина военнослужащих осваивает навыки стрельбы и оказания медицинской помощи, а вторая половина учится заправлять и обслуживать танки.

В марте Минобороны США сообщило, что планирует отправить 31 танк Abrams из своих запасов на Украину к осени. Американская сторона ранее неоднократно признавала наличие сложностей с доставкой Abrams, обеспечением их топливом, ремонтом и поддержкой, а также необходимость длительного обучения украинских военных управлению техникой.

Тема возможного контрнаступления ВСУ обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.